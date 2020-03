Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Gleich zweimal hintereinander landete der Rettungshubschrauber sowohl am Dienstagabend als auch am Mittwochmorgen auf dem Marktplatz vor dem Paul-Wunderlich-Haus. Für die Rettungsleitstelle Eberswalde trotz vieler aufgeregter Anrufe und Diskussionen in den sozialen Netzwerken ein normaler Vorgang, an dem nichts Besonderes sei. In der Innenstadt, so Jens Stabenow von der Leitstelle, gebe es kaum Möglichkeiten, zu landen. Es habe sich in beiden Fällen um Notarzteinsätze gehandelt. Schwere Unfälle oder Corona-Fälle, wie einige Anrufer auch bei der MOZ mutmaßten, seien nicht der Hintergrund gewesen. Die Leitstelle Eberswalde, bei der alle Fäden zusammenlaufen, könne diesen Verdacht dementieren, so Stabenow auf Anfrage am Morgen.