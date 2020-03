René Wernitz

Rathenow/Berlin (MOZ) Den Internationalen Frauentag am 8. März nimmt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zum Anlass, um auf die Lage weiblicher Angestellter in prekärer Arbeit hinzuweisen. Im Landkreis Havelland seien von allen Beschäftigten, die einen Teilzeit- oder Minijob haben, aktuell 71 Prozent Frauen, wie es heißt.

Die NGG beruft sich hierbei auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Sebastian Riesner, für Brandenburg und Berlin zuständiger NGG-Regionalgeschäftsführer, hat etwa Servicekräfte in Gaststätten oder an Backwarentresen vor Augen. Wenn hier nicht nach Tarif gezahlt werde, träfen niedrige Löhne häufig auf Teilzeitjobs und befristete Stellen. "Die Folge sind geringe Einkommen und im Alter Mini-Renten, die Frauen dann beim Amt aufstocken müssen", so Riesner.

Er sagt, dass sich allein im havelländischen Gastgewerbe 59 Prozent aller Teilzeitstellen in Frauenhand befänden. Der NGG-Geschäftsführer spricht zudem von einer Karrierefalle: "Wer nur 20 oder 25 Stunden pro Woche arbeitet, hat es beim beruflichen Aufstieg deutlich schwerer." So gehe es aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Danach seien für Teilzeitbeschäftigte Gehaltszuwächse und Beförderungen seltener.

Die Gewerkschaft fordert Unternehmen auf, mehr prekäre Jobs in sozialversicherungspflichtige Vollzeitstellen umzuwandeln. "Das ist auch das beste Mittel gegen den Fachkräftemangel", so Riesner. Zugleich müsse die Politik mehr tun und einen gesetzlichen Anspruch auf "gleiches Geld für gleichwertige Arbeit" anpacken – "der dann auch Wirkung zeigt und in den Betrieben zwingend umgesetzt wird".