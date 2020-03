BRAWO

Brandenburg an der Havel Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr einen 34-jährigen Autofahrer, der durch Hohenstücken fuhr. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Daraufhin nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeidienststelle. Von hier auf wurde der Festgenommene in die Justizvollzugsanstalt transportiert.