Tilman Trebs

Oberkrämer (MOZ) Zwölf Tage früher als ursprünglich geplant wird die Sperrung der Abfahrt Oberkrämer an der A 10 am Mittwoch teilweise wieder aufgehoben. Das teilte die Havellandautobahn GmbH am Vormittag mit.

Die Auf- und Abfahrtsrampen in Richtung Hamburg waren wegen Bauarbeiten am 19. Februar gesperrt worden, die Freigabe ursprünglich für den 16. März gegen 16 Uhr geplant.

"Aufgrund von Optimierungen im Bauablauf und einer für das Baugeschehen positiven Witterung kann die Sperrung der Abfahrt von der A10 zum Autohof beziehungsweise in Richtung Oberkrämer/Verhlefanz bereits in den heutigen Mittagsstunden aufgehoben werden. Aus Richtung Berlin kommende Fahrzeuge können damit ab heute wieder an der Anschlussstelle Oberkrämer von der A10 abfahren", heißt es in der Mitteilung.

Noch gesperrt bleibt bis voraussichtlich 16. März die Auffahrt auf die A10 in Richtung Autobahndreieck Havelland. "Aus Richtung Oberkrämer kommende Fahrzeuge mit Fahrtrichtung Hamburg benutzen bitte die Anschlussstelle Kremmen und fahren dort auf die A10 auf."