Martin Terstegge\BRAWO

Brück Das erste Pflichtspiel im Jahr 2020 ging für die Fußballer des FSV Brück 1922 verloren. Auf heimischer Anlage nahm die Spg SV Ziesar/MSV Glienecke beim 0:3 am vergangenen Sonntag die drei Punkte mit.

Nicht nur im FSV-Kader gab es einige Ausfälle, auch der neue Trainer Michael Willimzig war verhindert. Doch die Start-Aufstellung der Brücker konnte sich durchaus sehen lassen, die Offensivabteilung mit Linnard Galinski, Björn Riese, Maximilian Leetz und Glenn Helmchen versprach Torgefahr.

Die bekamen die Zuschauer zwar nur selten zu sehen, aber die Möglichkeiten waren durchaus vorhanden für die Gastgeber. Bei einem Konter ging der Abschluss Helmchens nur knapp am Ziel vorbei. Nach einer halben Stunde zwang Linnard Galisnki den SpG-Schlussmann Andreas Engel zu einer Glanztat.

Vom Tabellenvierten war über weite Strecken nichts zu sehen. Beim ersten guten Angriff in der 10. Minute zeigte FSV-Torwart Erik Blaue eine tolle Reaktion, doch der zweite Versuch saß. In der 37. Minute waren sich seine Vorderleute nicht einig und Florian Janka besorgte die bis dahin glückliche Gästeführung.

Noch war nichts verloren, dementsprechend elanvoll starteten die Platzherren in den zweiten Durchgang. Nach einer schnellen Kombination verfehlte Helmchen in der 47. Minute nur um Zentimeter das gegnerische Tor, fast im Gegenzug dann die "kalte Dusche". Der SpG-Top-Torjäger Michel Hottenrott, den die Brücker bis dahin gut im Griff hatten, bewies seinen Torriecher und erhöhte auf 2.0 (50.).

Auch wenn die Gastgeber sich nicht aufgaben, es war schon ein Nackenschlag, den sie nur schwer verdauten. Sie machten sich das Leben aber selbst schwer, weil ihre Zuspiele nur selten den Mitspieler erreichten. Die Zieseraner mussten nicht viel investieren, um ihren Strafraum sauber zu halten. Die Entscheidung fiel dann bereits in der 70. Minute, Erneut leisteten sich die Brücker einen Ballverlust, der schnelle Hottenrott ließ sich nicht aufhalten und vollendete zum 3:0, Die Gastgeber mühten sich bis zum Abpfiff um das Ehrentor, doch die Ungenauigkeiten im Zuspiel blieben. Zudem hatte Leetz noch Pech, als sein gut getretener Freistoß knapp am Pfosten vorbei strich.

An diesem Sonntag (8. März) haben die Brücker die Chance zur Wiedergutmachung. In einem erneuten Heimspiel kommt es um 15 Uhr zum Flämingderby gegen den TSV Treuenbrietzen. Die Sabinchenstädter hatten aufgrund der Platzverhältnisse spielfrei, die Partie gegen den SV Roskow soll am 13. April nachgeholt werden. Mit einem Sieg könnten die FSV-Fußballer den Abstand auf die Treuenbrietzener auf 6 Punkte erhöhen.