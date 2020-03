Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Stadt Zehdenick wird in diesem Jahr zwar eine halbe Millionen Euro für den Tourismus im weitesten Sinne ausgehen. Ihren Zuschuss an den Fremdenverkehrsverein Zehdenick aber kaum erhöhen, was bedeutet, dass den beiden Mitarbeiterinnen in der Tourist-Information Zehdenick nur ein Gehalt knapp über dem Mindestlohn bezahlt werden kann. Mit 45 000 Euro statt bisher 42 000 Euro bezuschusse die Kommune den Verein jährlich. Die Stadt versteht dies als klares Bekenntnis zum Tourismus, wie Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) anlässlich der Jahreshauptversammlung des Fremdenverkehrsvereins ausführte. Auch deshalb habe er seine Ansprache zum Neujahrsempfang dem Tourismus gewidmet.

Hohe Planungskosten

Und um den Tourismus-Standort zu stärken, wird die Kommune auch in diesem Jahr wieder viel Geld in die Hand nehmen, kündigte Kronenberg an. Für die Planung des neuen Museumsschiff-Standortes sind 6 000 Euro eingeplant worden, für den Neubau der Brücke über den Welsengraben sogar 353 000 Euro. Hauptnutzer sind dort die Radfahrer auf dem Weg zwischen Berlin und Kopenhagen sowie Wanderer. Für eine neue touristische Beschilderung sind 18 000 Euro vorgesehen. Für die Umnutzung des Pavillons Berliner Straße 27 zum neuen Tourismusbüro hat die Kommune schon mal 30 000 Euro eingeplant, auch wenn die Entscheidung über die Umzug noch nicht beschlossen ist.

Grundsatzentscheidung

Eine Grundsatzentscheidung dazu sollen die Stadtverordneten erst am Donnerstag, 5. März, treffen, wenn über den Antrag der CDU-Fraktion abschließend beraten wird. Das Geld reicht auch nur für die Planungskosten. Bereits Ende Februar hatte die Stadtverwaltung einen Fördermittelantrag für den Umbau des Pavillons aus dem Programm Leader plus gestellt. Darüber hinaus gibt es Sponsoren, die die Arbeit des Vereins mit jährlich einigen tausend Euro unterstützten.

Dazu zählen die Stadtwerke Zehdenick und die Gewo. Hinzu käme noch ein Zuschuss zur Betreibung des Museumsschiffes in Höhe von 8 000 Euro, den die Stadt zahlt. Zwei festangestellte Mitarbeiterinnen beschäftigt der Verein: Elisabeth Kluge und Grit Kutsch kümmern sich um alle Belange des Büros im Rathaus. Dazu zählt nicht nur die Betreuung von 7 300 Besuchern in der Tourist-Info, sondern auch die Betreuung des Social-Media-Auftritts sowie der Internetseite, die im vergangenen Jahr 73 808 Aufrufe zu verzeichnen hatte. Um den Besuchern der Stadt bestmöglichen Service zu bieten, hat das Büro vergangenes Jahr erneut die Anforderungen für das Service Q erfüllt. Das Zertifikat gilt nun für weitere drei Jahre. Im Januar dieses Jahres stand die erneuerte Zertifizierung für das rote "i" an. Um als geprüfte Tourist-Information des Deutschen Tourismusverbandes anerkannt zu werden, müssen auch hier verschiedene Kriterien nachgewiesen werden. Die Auszeichnung gilt auch hier wieder für drei Jahre. Darüber hinaus ist das Team bei der Vorbereitung von Veranstaltungen gefragt. "Wir sind aber kein Eventbüro", stellte Vereinsvorsitzender Waldemar Schulz fest. Gut angelaufen ist der Verkauf von regionalen Produkten: Honig von den Tonstichimkern, Fruchtweine von Bernd Lenz aus Klein-Mutz, bestickte Taschen und Beutel mit Zehdenick-Motiven aus dem Stickatelier von Anne Pries seien bei Einheimischen wie Besuchern sehr gefragt. Diesen Bereich will der Verein künftig weiter ausbauen, insbesondere für den Fall, dass die Tourist-Info in die Berliner Straße umziehen kann. Um entsprechenden Druck auf die Stadtverordneten zu machen, bat Waldemar Schulz die 51 Mitglieder des Vereins, zur Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstag ins Rathaus zu kommen. Ab 18 Uhr tagt dort das Stadtparlament. Die eine oder andere kritische Nachfrage während der Einwohnerfragestunde wäre sicherlich hilfreich, um die Stadtverordneten umzustimmen, die dem Vorhaben bislang noch kritisch gegenüber stehen, bat Waldemar Schulz um Unterstützung. Die Vereinsmitglieder hatten sich bereits Anfang des Jahres mit großer Mehrheit für den Umzug der Tourist-Info ausgesprochen.