Roland Becker

Velten (MOZ) Die für ihren unkonventionellen Umgang mit Themen bekannte "Abendshow" des RBB widmet sich am Donnerstag ab 20.15 Uhr den Entwicklungen in Velten.

Reporter Helge Oehlert hat sich in der Ofenstadt umgehört, um herauszufinden, "woher die Ablehnung kommt, und womit die Veltener ihr Selbstbewusstsein begründen", heißt es in der Ankündigung des Senders. Zu Wort kommt auch Veltens Wirtschaftsförderin Susanne Zamecki. Nach den Beschlüssen einer konservativ-rechten Mehrheit, den Wohnungsbau zu begrenzen und der S-Bahn-Anbindung keine Priorität mehr einzuräumen, geben sich die Journalisten in Velten die Klinke in die Hand. Im jüngsten Bauausschuss saßen Vertreter vom Deutschlandfunk und von "Neues Deutschland".