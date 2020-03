Detlef Freitag

Bad Belzig Detlef Freitag ist der neue Chef der Belziger Kegelgemeinschaft. Er löste Werner Sperfeld ab, der jahrelang die Geschicke der Sektion Kegeln der Belziger SG Einheit leitete.

Ihm zur Seite stehen Sven Sonntag als 1. Stellvertreter und Detlef Schwarz als Schatzmeister. Komplettiert wird die Leitung durch die Sportfreundinnen Bärbel Hoffmann und Karin Lüdicke.

Lange Einarbeitungszeit bleibt der neuen Führungsriege indes nicht. Wichtige Aufgaben stehen an. Äußerste Priorität hat hierbei der Kampf um die Erhaltung der Kegelbahnanlage in der Puschkinstraße.

Zum anderen steht das große Vereinsjubiläum in diesem Jahr auf der Agenda. Die Belziger SG Einheit feiert in diesem Jahr den 70. Jahrestag ihrer Gründung. Dieses Jubiläum möchten die Kegler gemeinsam mit befreundeten Vereinen am 13.Juni 2020 gebührend feiern.

Als dritte Aufgabe steht die Organisation der Stadtmeisterschaften für nichtaktive und aktive Kegelsportfreunde auf dem Programm, die traditionell im Rahmen der Belziger Burgfestwoche durchgeführt werden.

In seiner ersten Ansprache bedankte sich Detlef Freitag noch einmal ausdrücklich bei Sportfreund Werner Sperfeld für die geleistete Arbeit und wünschte ihn für den sportlichen Ruhestand alles Gute.