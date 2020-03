Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Moritz von Uslar legt noch einmal nach. Am Donnerstag, 5. März, erscheint "Nochmals Deutschboden" – rechtzeitig zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Vor zehn Jahren stattete der Reporter Moritz von Uslar Zehdenick einen Besuch ab. Nun kehrte er im Frühjahr vergangenen Jahres zurück, er blieb vier Monate und – wie schon in seinem damaligen Buch "Deutschboden" – ließ die Geschichte und die Einwohner der Havelstadt auf sich zukommen. Er saß in "illegalen Kneipen", in Wohnzimmern und in Getränkemärkten. Er notierte mit oder ließ das Aufnahmegerät laufen. Das Urgestein Blocky, der Kneipenmann Heiko Schröder und die tätowierten Punks Raul und Eric tauchen wieder auf, neues Personal tritt nach vorne: die Bäckersfrau Katharina, das Barmädchen Pretty Baby, ein linker Skinhead, der in den 1990er-Jahren vor den rechten Glatzen fliehen musste. Anders als vor zehn Jahren war der Reporter aber kein Fremder mehr, und sehr schnell wird ihm klar: "Das ist hier nicht mehr das Deutschland, das es vor zehn Jahren war. Der Ton zwischen den Bewohnern hat sich verschärft", heißt es im Klappentext des Buches. "Wenn du noch mal in unsere Stadt kommst, dann musst du ein politisches Buch schreiben", hatte Raul, einer der Protagonisten, dem Reporter erklärt. Wer dieses Land im Umbruch verstehen möchte, der sollte Moritz von Uslar, "dem großen Geschichtenerzähler, dem Menschenfreund und wachen politischen Geist, auf seine Reise folgen", wirbt der Verlag. "Haut rein. Wird nicht nur lustig dieses Mal", verspricht der Autor. Termine für Lesungen gibt es auch schon: Im Rahmen der lit.cologne liest er am Montag, 16. März, in Köln. Der Autor ist am 18. März um 20 Uhr im Berliner Ensemble zu erleben.