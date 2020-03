Bernd Prawitz

Fürstenwalde Heimkehrer Stodder spielte beim ersten Turnier der Schwapp-Tennis-Series seine Gegner in Grund und Boden. Der 23-jährige Berliner, Nummer 48 der deutschen Rangliste, hat seinen Collegeaufenthalt in den USA beendet und sich dem LTTC Rot-Weiß angeschlossen, für den er ab Mai in der 2. Bundesliga Nord das Racket schwingen wird.

In Fürstenwalde besiegte er zum Auftakt seinen erst 15-jährigen Clubkollegen Anes Latifovic mit 6:0 und 6:1. Das Viertelfinale gegen den 18-jährigen Niclas Albrecht (SV Zehlendorfer Wespen) war da schon etwas enger. Stodder tat nur das Notwendige, gewann mit jeweils einem Break 6:4, 6:4. Im Halbfinale ging es gegen Lenn Lümkemann von der TG Hannover, der nach drei Siegen gegen den Turnierfavoriten aber auf verlorenem Posten stand. Der Berliner schoss aus allen Rohren, punktete mit genau gesetzten Vorhänden, Volleys und präzisen Rückhänden, servierte etliche Asse. Das Ergebnis war eindeutig: 6:1 und 6:2.

Endspielgegner war etwas überraschend Lamin Lourenzo da Silva (DR 502), der den an Nummer 2 gesetzten Artur Ivanenko (158/beide Dahlemer TC) mit seinem kraftvollen, aber auch sehr eleganten Spiel schon im Viertelfinale aus dem Turnier genommen hatte. Im ersten Satz war ihm ein frühes Break gelungen, beim 4:3 und 40:0 bei eigenem Aufschlag vermochte er jedoch nicht weiter davonzuziehen, im Gegenteil, Ivanenko gewann den Satz noch mit 6:4. Aber jetzt war erst recht da Silvas Kampfeswille geweckt. Er glich ebenfalls mit einem 6:4 aus, die Entscheidung musste im Match-Tie-Break fallen. In diesem gab es druckvolle und variantenreiche Schläge, ständig wechselte die Führung. Beim 9:7 und eigenem Aufschlag hatte Ivanenko zwei Matchbälle, aber der 18-Jährige returnierte zunächst longline, schlug dann ein Ass und einen Aufschlagwinner – und entschied letztlich eine lange Rally von 20 Schlägen mit einem Crossball zum 11:9 für sich. "Da Silva schafft endlich den Durchbruch", freute sich Turnierleiter Sebastian Herzberg.

Nach dem 6:3, 6:4 im Halb-finale gegen Leon Kaufmann (TC Rot-Weiß Hangelar) waren dem Außenseiter im Endspiel dann aber die Strapazen anzumerken, hatte er dem Dauerdruck von Timo Stodders nur wenig entgegenzusetzen. Dieser dominirte nach Belieben und siegte 6:1, 6:2, blieb damit im Turnierverlauf ohne Satzverlust.

Überraschende Siegerin

Bei den Damen galt das 14-jährige Talent Helena Buchwald alsFavoritin. 6:0, 6:1 gegen Colina Malaszszak (beide TC SC Charlottenburg), 6:3, 6:4 gegen Charlotte Klein (TC Blau-Weiß Bansin) und 6:4, 7:5 gegen Michele Kovalenko (Grunewald TC) lautete die Stationen bis ins Finale, wo es gegen Michele Adamczewska vom TC Blau-Weiss Berlin ging. Die ungesetzte Polin hatte von der verletzungsbedingten Aufgabe von Leony Deutschmann (TC Orange-Weiß Friedrichshagen) profitiert, schaltete im Halbfinale Marie Höpfner (TC Grün-Weiß Lankwitz) mit zweimal 6:4 aus und bestimmte auch das Endspiel, war schneller und präziser als Helena Buchwald, die oft einen Schritt zu spät kam. Beim 6:2, 6:4 war der Turniersieg perfekt.