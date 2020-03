Matthias Henke

Gransee (MOZ) Über die Schließzeiten von Granseer Kitas während der diesjährigen Sommerferien hat die Amtsverwaltung am Montag bei der Sitzung des Schul- und Kitaausschusses in Menz informiert.

Während der etwa sechswöchigen Ferien zwischen Donnerstag, 25. Juni, und Sonnabend, 8. August, treffe eine Schließung zuerst die Kita "Bärenwald" am Meseberger Weg für zwei Wochen. Die mittleren zwei Wochen der Sommerferien schließe der Hort "Hufeisenkids" an der Koliner Straße. In den Ferienwochen fünf und sechs sei schließlich das "Zwergenland" am Klosterplatz an der Reihe, erläuterte Karin Schröder, Abteilungsleiterin Ordnung/Kita/Schulen in der Granseer Amtsverwaltung, den Ausschussmitgliedern.

Gemäß eines Beschlusses, der im Jahr 2005 gefasst wurde, greifen die Schließungspläne für die Granseer Kitas jedoch nicht, wenn mehr für als 25 Kinder im fraglichen Zeitraum ein Betreuungsbedarf angemeldet wird. In der Vergangenheit sei es aber eher der Fall gewesen, dass sich die Zahl im einstelligen Bereich bewegte, die Kinder dann gegebenenfalls woanders betreut werden. Im "Zwergenland" zeichne sich derzeit ab, dass eventuell doch Bedarf besteht, entsprechende Personalvorsorge müsse getroffen werden.

In den beiden Kinderbetreuungs-Einrichtungen im Amtsbereich, die außerhalb der Stadt Gransee liegen, "Henriettes Schneckenhäuschen" im Stechliner Ortsteil Menz sowie die Kita "Wiesenknirpse" in der Gemeinde Schönermark, gibt es keine Schließzeiten während der Sommerferien.