Gerald Stamm

Fürstenwalde (MOZ) In der Hinrunde war der Tabellenzweite dem Spitzenreiter aus dem Barnim 4:8 unterlegen. Zuhause wollten es die Spreestädter besser machen und dem Liga-Primus den ersten Punktverlust beibringen. Krankheit und Verletzung machten ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. So musste die etatmäßige Nummer 1 der Fürstenwalder, Mike Scheweleit, kurzfristig absagen, ging Kapitän Robert Bloßé angeschlagen in die Partie.

Dennoch verlief der Start in den Doppeln überraschend vielversprechend. Stamm/Bloßé siegten 3:0 (11:9, 11:9, 12:10) gegen Bernitz/Bath, Heider/Hillmann setzten sich mit 3:1 (7, 5, -9, 12) gegen Postler/Pauli durch. Einen guten Tag hatte Gerald Stamm erwischt, der im ersten Einzel das Finower Nachwuchstalent Louis Bath glatt besiegte (5, 4, 6). Bloßé hatte gegen den stark auftrumpfenden Johannes Bernitz derweil keine Chance (-6, -4, -3).

Heider siegt zweimal im Fünften

Ein gut aufgelegter Tino Heider erhöhte zwar mit einem umkämpften 3:2 (-7, -9, 9, 7, 4) über Stephan Pauli auf 4:1, doch die Gäste schlugen zurück. So unterlag der einheimische Ernst Hillmann trotz einer starken Leistung gegen Nils Postler in der Verlängerung des fünften Satzes (-5, 6, 3, -4, -11), musste Stamm nach einer 1:0-Führung die Überlegenheit von Bernitz anerkennen (6, -9, -7, -7). Und nach dem 1:3 (9, -7, -8, -11) von Bloßé gegen Bath hieß es 4:4.

Heider brachte Pneumant mit seinem zweiten Sieg im fünften Satz (-9, 4, -9, 6, 8) gegen Postler wieder in Führung, während Hillmann gegen Pauli glücklos war (-9, -6, 10, -10). Durch ein 3:1 (3, 8, -5, 9) von Bernitz gegen Heider ging der TTC III erstmals in Führung, Stamm glich in drei Sätzen gegen Postler nochmals aus (9, 2, 10).

Alle waren sich einig, dass ein Unentschieden durchaus ein leistungsgerechtes Ergebnis sein würde. Aber es sollte aus Gastgebersicht doch anders kommen. Fast zeitgleich verloren Bloßé gegen Pauli und Hillmann gegen Bath jeweils mit 4:11 im fünften Satz (!), so dass am Ende ein 6:8 zu Buche stand. Mit jetzt 21:5 Punkten bleiben die Domstädter Tabellenzweiter, allerdings nur noch zwei Zähler vor der zweiten Mannschaft des TTC Finow-Eberswalde.

Pneumant II verliert zweimal

Pneumant II rutschte derweil durch zwei Heimniederlagen auf Platz 6 der Landesliga Ost. Beim 4:8 gegen den TTC Frankfurt II konnte im Einzel nur Ersatzmann Boguslaw Kubicki doppelt punkten, beim anschließenden 6:8 gegen Motor Hennigsdorf steuerten Gina Lorenz und Ernst Hillmann je zwei Siege bei.