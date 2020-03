Adrian Worlitzer

Schöneiche (MOZ) Drei Monate nach dem 3:2 im Hinspiel gegen die Prieroser hieß es nun für die zweite Mannschaft der Schöneicher, zu Hause beim Derby zu zeigen, warum sie als amtierender Meister der Regionalliga Nordost auf dem ersten Platz in der Tabelle steht. Vorm Spiel hatte Trainer René Jerratsch einen entscheidenden Satz gesagt: "Zu Hause haben wir immer schlecht ausgesehen gegen Prieros." Das hieß also, dieses Mal 110 Prozent zu geben, um den Vorsprung in der Tabelle zu halten.

Von Anfang an war klar, dass es wieder ein spannendes Spiel werden sollte. Im ersten Satz konnten sich die Schöneicher erst zur ersten Auszeit der Gäste einen Zwei-Punkte-Vorsprung zum 10:8 heraus arbeiten. Es gab einige Rallys, die mal das eine und mal das andere Team für sich entschieden. Keine Mannschaft konnte sich in dieser Phase wirklich absetzen. Es wechselte fast jeden Punkt das Aufschlagrecht. Letztendlich setzten sich die Gastgeber in den letzten drei Punkten noch einmal ab und gewann 25:22.

Im zweiten Durchgang konnte sich Prieros in der Anfangsphase einen kleinen Vorsprung von vier Punkten erspielen, woraufhin die Hausherren beim 7:11 ihre erste Auszeit nahmen. Diese schien Wirkung zu zeigen, denn das Team von der Dorfaue entschied die folgenden beiden Punkte für sich. Von der folgenden Auszeit der Männer aus Prieros ließen sich die Schöneicher von ihrem Spielfluss nicht abbringen und kämpften sich immer weiter heran, bis Maik Haberer dann mit einer kleinen Aufschlagserie die TSGL in Führung brachte und den Satz mit 25:20 gewann.

Nach Rückstand Satz gedreht

Auch der dritte Abschnitt startete wieder spannend, wenngleich die Hausherren mit zwei Punkten Rückstand (6:8) in die erste Auszeit gingen. Doch sie kamen voll motiviert zurück auf das Feld und konnten nun das Spiel drehen, einen kleinen Vorsprung von 12:9 heraus arbeiten. Die Auszeit der Gäste brachte den Kontrahenten nicht zurück ins Spiel. Im Gegenteil: Die Schöneicher vergrößerten in der Folgezeit ihren Vorsprung weiter. Dies nutzten sie und gewannen den deutlich 25:17.

Jetzt war der 3:0-Sieg perfekt. Damit wurde auch der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Dessau Volleys gewahrt. Er beträgt bei einem Spiel mehr für die TSGL II sieben Punkte.