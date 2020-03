Ulf Grieger

Manschnow (MOZ) Eine etwa 25 Jahre alte männliche Leiche ist am 23. Februar in einem Entwässerungsgraben an der Bundesstraße 1 bei Manschnow (Märkisch-Oderland) entdeckt worden.

Zur Identifizierung tappt die Polizei noch immer im Dunklen, informierte Polizeisprecher Stefan Möhwald am Mittwoch auf Nachfrage. Die 1,90 Meter große Leiche wies keine Verletzungen auf. Es wurden keine Hinweise auf eine Identität gefunden. Der Mann trug dunkle Sachen und Arbeitshandschuhe.

Auffällig: Er trug keine Schuhe. Daher vermutet die Polizei, dass es einen Zusammenhang mit dem geflüchteten Fahrer eines BMW 540i xdrive geben könnte. Das Auto war am 8. Januar am Manschnower Ortsausgang gestoppt worden. Nach der Flucht des Fahrers war lediglich ein Paar Schuhe gefunden worden.