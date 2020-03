MOZ

Strausberg (MOZ) Am Dienstagvormittag hat ein bereits polizeilich bekannter Mann in einem Verbrauchermarkt Am Annatal Alkohol gestohlen. Ihm stellten sich Kunden und Personal in den Weg, als er einen Fluchtweg suchte. Die Polizei nahm den 52-Jährigen vorläufig fest und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf.

Gegen 17.20 Uhr tauchte der Mann in einem weiteren Verbrauchermarkt Am Annatal auf und stahl auch dort Alkohol. Wieder wurde er vom Personal am Verlassen des Marktes gehindert, dann ging er wieder in den ersten Markt und versuchte dort erneut Alkohol an sich zu bringen. Wieder wurde die Polizei herangerufen und eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Die Kriminalpolizei regte ein beschleunigtes Verfahren bei der Staatsanwaltschaft an. Der Alkohol blieb in den betreffenden Märkten.