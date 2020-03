René Wernitz

Rathenow (MOZ) Schrecksekunde für einen heimkehrenden Hausbesitzer in Rathenow: Dienstagabend gegen 18.45 Uhr waren zwei Einbrecher in seinem Eigenheim, das sich in der Vogelsiedlung befindet.

Wie die Polizei berichtet, sind die Einbrecher nach ihrer Entdeckung geflüchtet. Sie waren komplett in Schwarz bekleidet und trugen ferner schwarze Sturmmasken.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung sei erfolglos verlaufen. Während der Anzeigenaufnahme habe sich heraus gestellt, dass die Täter zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten, um in das Haus zu gelangen.