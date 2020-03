MOZ

Eberswalde (MOZ) Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagabend gegen 23.55 Uhr in die Eberswalder Straße gerufen. Dort war ein VW Golf älteren Baujahres in Flammen aufgegangen.

Kameraden der Eberswalder Berufsfeuerwehr konnten den Wagen zwar löschen, trotzdem war das Fahrzeug da schon völlig zerstört. Auf Grund des älteren Baujahres wird von einem Sachschaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich ausgegangen.

Kriminalisten der Inspektion Barnim schauen sich den Sachverhalt nun noch einmal genau an. Brandstiftung als Ursache des Geschehens gilt nämlich als wahrscheinlich.