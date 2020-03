MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Straße der Republik kam es am Dienstag gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Beim Rechtsabbiegen in die Diehloer Straße stieß der 76-jährige Fahrer eines Citroen mit einem 62-jährigen Radler zusammen, der ebenfalls auf der Straße der Republik unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer, wobei er sich Verletzungen zuzog. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.