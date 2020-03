Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die Stadt Falkensee lädt am Dienstag, 10. März, um 18 Uhr in das Foyer der Stadthalle ein. Dort soll im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Zentrumsmanagement im Dialog" eine Ideen- und Projektbörse stattfinden. Ziel der Veranstaltung sei es, die ersten Ansätze des Standortentwicklungskonzeptes für die Innenstadt von Falkensee vorzustellen und die Umsetzung der darin vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen gemeinsam vorzubereiten, heißt es in der Ankündigung.

Die Stadt Falkenseer erarbeitet derzeit mit Unterstützung der Firma complan Kommunalberatung ein Standortentwicklungskonzept für die Innenstadt, dessen Umsetzung im Rahmen eines Zentrumsmanagements begleitet wird. Im Rahmen der Erarbeitung des Standortentwicklungskonzeptes galt es zunächst, die Potenziale und Handlungsmöglichkeiten zu ermitteln, mit denen die Attraktivität der Innenstadt weiter erhöht werden kann. Mit Experteninterviews, Datenerhebung und -analysen, Vorort-Begehungen und der Perspektiv-Workshop im Januar 2020 wurde unter die Lupe genommen. Die ersten Konzeptergebnisse liegen nun vor.

Anwohner, Eigentümer, Händler, Gewerbetreibende, Dienstleister der Innenstadt und alle Interessierten sind im Rahmen der Ideen- und Projektbörse eingeladen, Einblicke in die Planung zu nehmen, Fragen zu stellen, Projekte gemeinsam weiterzudenken und sich bei der Realisierung von Maßnahmen zu engagieren