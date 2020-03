MOZ

Strausberg (MOZ) Am Dienstagvormittag ist es zu einem Zimmerbrand in einem Vereinsgebäude in der Klosterdorfer Straße in Strausberg gekommen.

Der Brand brach in einem Zimmer im Obergeschoss aus. Die Flammen schlugen aus dem Fenster. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand ausbreitet. Alle anderen Räume blieben nutzbar.

Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zur fahrlässigen Brandstiftung auf.Der Sachschaden beträgt geschätzte 5000 Euro.