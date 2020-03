MOZ

Frankfurt (MOZ) Erneut ist es in Frankfurt zu einem Handtaschenraub gekommen. Am Dienstag war eine 55-Jährige gegen 16.20 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße in Höhe der Hausnummer 3 unterwegs, als ein Unbekannter sie von hinten schubste und der Frau dabei die Handtasche entriss. Anschließend flüchtete der Täter. Wenig später wurde der Polizei von einer Anwohnerin der August-Bebel-Straße gemeldet, dass sie einen Mann beim Durchwühlen eines Portemonnaies beobachtet hatte. Sie konnte ihn als circa 1,70 Meter groß beschreiben und schätzte sein Alter auf ungefähr 25 Jahre. Der ist schlank und hat helle, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Sporthose, auf der eine weiße "7" aufgebracht war. Außerdem trug er rote Schuhe und eine auffällige Jacke, die auf der Front schwarz/weiß kariert ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Identität des Mannes übernommen.