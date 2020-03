Markus Kluge

Wittstock (MOZ) Auf dem Parkplatz eines Discounters in Wittstock kontrollierte die Polizei am Dienstagabend einen VW Golf, in dem drei Männer saßen.

Es stellte sich heraus, dass ein 18-Jähriger offenbar mit dem Auto bis zum Parkplatz gefahren war. Bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Cannabis an. Die beiden 19-jährigen Mitfahrer hatten mehrere Tütchen Cannabis bei sich sowie ein Klappmesser. Im Kofferraum fanden die Beamten zudem allerlei Utensilien zum Drogenkonsum: eine Feinwaage, eine Bong und weitere typische Gebrauchsgegenstände. Das alles wurde sichergestellt. Beim Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme vorgenommenund ihm die Weiterfahrt verboten. Insgesamt nahmen die Beamten drei Strafanzeigen auf, einmal wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und zweimal wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.