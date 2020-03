Steffen Buchholz

Brandenburg Am vergangenen Samstag bestritt die 1. Volleyballmännermannschaft des SFB 94 ihren letzten Heimspieltag. Zu Gast waren die Teams vom Potsdamer VC und Rehbrücke.

Im ersten Spiel der Gastgeber ging es gegen die Potsdamer ans Netz. Die Schützlinge von Trainer Steffen Buchholz starteten gut in den ersten Satz. Doch dann wurde die Annahme ungenau und der Aufschlag sowie Angriff zu fehlerhaft. Verdient sicherten sich die Gäste den ersten Durchgang mit 25:18. Auf drei Positionen verändert, ging das Team um Kapitän Jan Stanossek in den zweiten Durchgang. Die Feldverteidigung holte fast alles und die Angreifer fanden mit ihren Bällen wieder das gegnerische Feld. Durch den 25:11-Satzgewinn wurde der Ausgleich hergestellt. Auch im dritten Satz gingen die Brandenburger über weite Strecken konzentriert zu Werke, ohne aber etwas Besonderes zu zeigen. Dennoch gelang ein ungefährdeter 25:17-Satzerfolg. Im vierten Satz wirkte dann der Gegner anfänglich völlig überfahren. Zu schnell kamen die SFB-Männer zu Punkten. Der Gegner fand zumindest an diesem Tag kein spielerisches Mittel um den weiteren Satzverlust mit 25:10 zu verhindern.

Im zweiten Spiel gegen Rehbrücke sollte der zwölfte Sieg in Folge her. Doch schien dieses Unterfangen schwerer als erwartet. Die Rehbrücker verstanden es gut den Ball im Spiel zu halten, während die Hausherren oft an sich selbst scheiterten. So blieb das Spiel lange Zeit offen. Nur zum Ende wurde es etwas druckvoller gestaltet, wodurch der Satz mit 25:22 gesichert wurde. Im zweiten Satz gelang dem Heimteam alles, den Gästen jedoch nur sehr wenig, die klar mit 9:25 verloren. Im dritten Satz schaffte es der Gegner nicht mehr das Ruder herumzureißen, die Brandenburger verwaltete nur ihr Spiel. Mit einfachen Spielzügen und wenig flexiblen Spiel wurde auch der dritte Satz mit 25:14 auf der Habenseite verbucht und der zwölfte Sieg in Folge gefeiert.

Es sei trotz der diesmal deutlichen Siege beide Gastmannschaften den Respekt und Achtung des SFB 94 verdient haben, so Trainer Buchholz. Diese beiden Teams haben uns in der Saison schon viel Kopfzerbrechen bereitet.

SFB: Stanossek, Schultze, Futh, Strauß, Schultheiß, Hildebrandt, Liebrecht, Baczkowski, Puhlmann, Tauscher, Bartling.