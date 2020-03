MOZ

Lebbin Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagmittag, gegen 13:30 Uhr, auf dem Parkplatz Lebbinder Heide einen Mazda.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht an dieses Fahrzeug gehörten. Außerdem war der Mazda in Berlin als gestohlen gemeldet. Die Beamten haben den 32-jährigen Fahrer vorläufig festgenommen und das Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.