Judith Melzer-Voigt

Wulkow (MOZ) September rückt immer näher. Es ist der Tag, an dem zehntausende Besucher in den Neuruppiner Ortsteil Wulkow strömen werden: Dort findet das brandenburgische Dorf- und Erntefest statt. Ortsvorsteherin Janett Mussel und ihre Mitstreiter aus Wulkow sowie vom Neuruppiner Wirtschaftsförderer Inkom arbeiten auf Hochtouren, um das Großereignis zu stemmen.

"Es hängt ja doch einiges an Arbeit dran", sagt Mussel. Im jüngsten Ortsbeirat waren schon einmal alle Wulkower eingeladen, um ihre Sorgen im Vorfeld des Landeserntefestes zu äußern. Die Bedenken, vor allem was Parkflächen und Verkehr im Ort angehen, konnten laut Janett Mussel ausgeräumt werden. Die Einwohner erfuhren schon einmal, was das Sicherheitskonzept vorschreibt, wie die Versorgung mit Wasser und Strom geregelt wird und wo die große Hauptbühne stehen wird.

Das Landeserntefest wird direkt im Herzen Wulkows, auf dem Dorfanger an der Kirche stattfinden, erklärt Janett Mussel. Die Wulkower haben die Veranstaltung für sich unter ein Thema gestellt: Vieles wird sich um die Kartoffel drehen. "Das passt doch in unser Dorf", ist Mussel überzeugt. Der örtliche Heimatverein sei schon jetzt sehr aktiv, viele andere Einwohner hätten sich bereits erkundigt, wie sie sich einbringen können. Genau das möchte die Ortsvorsteherin auch: Ihr schweben Wettbewerbe – vom schönsten Vorgarten bis hin zum leckersten Pflaumenkuchen – vor, um die Wulkower wirklich am Landeserntefest zu beteiligen. Auch ein Trödelmarkt sei möglich.

Einmal monatlich bis September treffen sich nun Mussel, Vertreter der Inkom, des Agrarmarketingverbands pro agro und des brandenburgischen Landwirtschaftsministeriums, um das weitere Vorgehen zu besprechen. In einer Begehung wurde bereits geklärt, ob der Platz auf dem Dorfanger ausreichen wird – mit positiven Ergebnis. "Wir arbeiten wirklich intensiv an dem Fest", bestätigt Janett Mussel.