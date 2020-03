Tilman Trebs, Jürgen Liebezeit, Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Um die Patienten vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, lassen die Oberhavel Kliniken vorübergehend keine Besucher mehr auf ihre Stationen. Das bestätigte Kliniken-Sprecherin Heike Wittstock am Mittwochnachmittag auf Nachfrage. Die Maßnahme gelte bereits seit Dienstag.

Die Sprecherin sagte, dass mit dem Besuchsverbot verhindert werden soll, dass Gäste den Coronavirus ins Krankenhaus tragen. Für Angehörige werde in dringenden Fällen eine Ausnahme gemacht. Sie müssten dann aber größere Sicherheitsvorkehrungen in Kauf nehmen.

Am Montagabend war der erste Oberhaveler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um einen 51-jährigen Hohen Neuendorfer, der sich nun in häuslicher Isolation befindet.

"Wir arbeiten ganz normal weiter", sagte dagegen Guido Lenz, Regionalgeschäftsführer für die Asklepios Klinik in Birkenwerder. "Bei uns sind Besucher weiterhin willkommen. Wir haben weder Pflegekräfte in der häuslichen Isolation noch Patienten mit Coronavirus in der Behandlung", so Lenz.

Auch in den Sana Kliniken in Sommerfeld ist es Angehörigen und Freunden weiterhin erlaubt, Patienten zu besuchen. "Es gibt derzeit keinerlei Einschränkungen für Patientenbesuche", sagt André Puchta aus der Unternehmenskommunikation des Sana Konzerns."Natürlich besteht die Möglichkeit, sich jederzeit die Hände zu desinfizieren. Die bestand aber auch schon vor dem Coronavirus."