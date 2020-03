Sabine Rakitin

Bernau Das geplante neue Wohngebiet an der Schwanebecker Chaussee steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 9. März ab 18 Uhr im Ofenhaus, Weinbergstraße 3.

Der derzeitige Planungsstand des Projektes wird vorgestellt und erläutert. Für Fragen stehen der Investor sowie beauftragte Gutachter zur Verfügung.

Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) reagiert mit der öffentlichen Runde auf Kritik aus der Stadtverordnetenversammlung, die sich mit der Mehrheit von BVB/Freie Wähler, CDU, AfD und Bündnis für Bernau weigerte, einer Ofenlage des derzeitigen Bebauungsplanentwurfs zuzustimmen. Der Rathauschef wurde beauftragt, mit dem Investor erneut in Verhandlungen zu treten. Dabei geht es zu aller erst um die Verringerung der Zahl der Wohnungen, die an der Schwanebecker Chaussee gebaut werden sollen. Ursprünglich waren rund 1800 vorgesehen, im B-Plan-Entwurf stehen jetzt mehr als 2300. Darüber hinaus gibt es Forderungen nach mehr Radwegen, Pkw-Stellplätzen und verbessertem Lärmschutz. In Kürze sollen die Entwürfe zur Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes der Stadtverordnetenversammlung erneut zum Beschluss über die öffentliche Auslegung vorgelegt werden.

Die Liegenschaft an der Schwanebecker Chaussee war im Jahr 2015 von der Nordland Projekte Bernau GmbH & Co. KG erworben worden. Das Areal hat eine Größe von rund 40 Hektar.