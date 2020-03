Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Die Polizeiinspektion Havelland hat neue Termine zur Codierung von Fahrrädern und Bootsmotoren am Standort Nauen bekannt gegeben. Zum Start in die Fahrrad- und Bootssaison beginnt der Sachbereich Prävention am Donnerstag, 12. März, im Revier Nauen (Garage 3), Schützenstraße 13, wieder mit regelmäßigen, kostenlosen Codierungen. Die Codierung wird fortlaufend bis zum Jahresende einmal im Monat angeboten: 12. März, 9. April, 14. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 13. August, 10. September, 8. Oktober, 12. November und 10. Dezember.

Dabei ist es nicht nur möglich Fahrräder, sondern beispielsweise auch Bootsmotoren oder Pferdesättel codieren zu lassen. Über die Codierung wird der Fahrrad uninteressanter für Diebe gemacht. Denn durch sie lassen sich Eigentümer und Rad/Sattel/Motor konkret einander zuordnen. Das erschwert beispielsweise den Wiederverkauf für potentielle Diebe.

Interessierte Bürger müssen sich vorab per E-Mail an codierung.pihvl@polizei.brandenburg.de oder telefonisch unter 03321/4001088 mit Angabe der Kontaktdaten inklusive einer (Mobil-)Telefonnummer und der Anzahl der zu codierenden Gegenstände anmelden. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Terminvergabe und -mitteilung (Tag und Uhrzeit) per E-Mail. Sollte ein vergebener Termin nicht wahrgenommen werden können, sollte man sich telefonisch rechtzeitig abmelden.

Zur Codierung selbst ist ein Eigentumsnachweis und der Personalausweis mitzubringen. Fahrräder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.