Janett Höpner

Neuruppin Ein Schwan putzt sich sein Gefieder – an sich schon ein schönes Bild. Doch die Fotografie von Marleen Janzen zeigt gleichzeitig die Spiegelung des Schwans im Wasser von unten betrachtet. Das so ein Foto gelingt, dafür braucht es Geduld, Gespür und Glück. Kein Lüftchen darf wehen und zusätzlich muss der Schwan auch noch auf einem kleinen Stein stehen. Es ist die entscheidende Sekunde, die manchmal nie wiederkommt. So einen Moment zu erwischen, das sind die Glücksmomente für die Neuruppinerin Marleen Janzen, die sich als Fotografin derzeit einen Namen macht. Mit ihren Bildern zieht sie unter anderem in den sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit auf sich, wo sie als "FullofDreams-Photography" viele Fans hat. Nun sind ihre Fotos im Ruppiner Hospiz zu sehen.

Hobby mit Leidenschaft

Vor gerade einmal fünf Jahren hat Marleen Janzen angefangen zu fotografieren. Dass sich daraus eine echte Leidenschaft entwickelt hat, können Besucher der Fotoausstellung "Gedankenreise" im Neuruppiner Hospiz "Haus Wegwarte" sehen. Viele Gäste nutzten schon bei der Eröffnung vor ein paar Tagen die Chance, sich von Marleen Janzen genau erklären zu lassen, wie, wann und wo ihre Fotos entstanden sind. Bereitwillig beantwortete sie alle Fragen.

Marleen Janzen lüftete sogar das Geheimnis, wie man eine gefrorene Seifenblase am besten fotografiert. Dabei sind ihr die Einstellungen für das technisch einwandfreie Bild gar nicht so wichtig. Besonders Landschaften haben es ihr angetan. Stimmungen einzufangen, die Gefühle im Betrachter auslösen, darauf kommt es ihr an. "Es macht mir große Freude, diese Glücksmomente, die ich für die Ewigkeit festhalte, auch mit anderen Menschen zu teilen, sie für einen Augenblick aus ihrem Alltag zu holen und träumen zu lassen."

Ausgleich zur Arbeit

Das Fotografieren hat Marleen Janzen als Ausgleich zu ihrem Beruf, in dem sie psychisch kranke und geistig behinderte Menschen bei der Arbeiterwohlfahrt in Kyritz betreut, für sich gefunden. "Wenn ich durch den Sucher meiner Kamera schaue, kann ich alles um mich herum ausblenden" sagt sie.

Anderen eine Freude machen möchte sie auch mit ihren verschiedenen Fotokalendern für das laufende Jahr 2020, die es unter anderem im Ladengeschäft "Herr Fontane" in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße 36 direkt am Schulplatz gibt. Zu sehen sind Bilder von Marleen Janzen auch im Café "Moments" am Schulplatz.

Die Ausstellung im Hospiz "Haus Wegwarte" neben den Ruppiner Klinken ist täglich geöffnet. Marleen Janzen möchte einladen, sich die Bilder – aber auch das Hospiz selbst in der Fehrbelliner Straße 38 – anzuschauen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.