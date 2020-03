dpa

Berlin (dpa) Ob die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss (MSA) an Berliner Schulen wegen der aktuellen Gesundheitslage verschoben werden müssen, ist noch offen.

Die Vorbereitungen darauf liefen wie geplant, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen mit dem SARS-CoV-2-Virus. "Wir wissen ja nicht, wie die weiteren Entwicklungen sind und können auch nicht in die Glaskugel schauen", merkte die Senatorin an. "Natürlich machen wir uns Gedanken darüber, wenn so eine Situation eintreffen würde, wie wir dann mit dem MSA umgehen."

"Im Moment ist es so, dass zwei Schulen noch geschlossen sind", berichtete Scheeres. "Wir hoffen natürlich, dass die Testung dort schnell durchgeführt wird und wir die Schulen schnell wieder ans Netz bringen können." Diskussionen über die Abiturprüfungen gebe es noch nicht. Dies werde zunächst auf Staatssekretärsebene besprochen und sicher auch ein Thema für die Kultusministerkonferenz sein, erklärte die Senatorin. "Aber ich habe noch von keinem Kollegen gehört, dass Abiturprüfungen verschoben werden."

Weder die Schulleitung noch Berlins Senatsverwaltung für Bildung kann die Schließung einer Schule aus Sorge vor einem erhöhten Risiko für Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus veranlassen. Auch darauf wies Scheeres am Mittwoch hin. Wenn es entsprechende Befürchtungen gebe, müssten solche Fälle immer mit dem Gesundheitsdienst besprochen werden.

"Es geht nicht, dass jemand aus dem Bauchgefühl heraus sagt, ich schließe jetzt mal meine Schule", sagte Scheeres. "Wenn eine entsprechende Konstellation da ist, muss das mit dem Gesundheitsdienst, mit den entsprechenden Amtsärzten abgeklärt werden."

Handlungsbedarf an den Schulen mit Blick auf Hygiene angesichts der sich abzeichnenden Virus-Pandemie sieht Scheeres nicht. "Wichtig ist, Seife vor Ort zu haben, und das wissen die Bezirke auch. Ich gehe davon aus, dass sie dafür Sorge tragen", erklärte die Senatorin. "Es sollte immer darauf geachtet werden, dass solche Artikel in den Schulen sind, aber jetzt besonders." Denn viel wichtiger als Desinfektionsmittel zu benutzen, sei das regelmäßige Händewaschen.