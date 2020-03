Tilman Trebs, Jürgen Liebezeit

Velten/Borgsdorf (MOZ) Wegen der Corona-Epidemie sind erste Veranstaltungen im Landkreis abgesagt worden. So wird der für Mitte März geplante beliebte Kinderflohmarkt in Velten nicht stattfinden.

Das bestätigte Stadtverwaltungssprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer am Mittwoch. Die privat organisierte Veranstaltung, zu der wieder mehrere hundert Besucher erwartet wurden, sei auf den 9. Mai verschoben worden. Landrat Ludger Weskamp (SPD) hatte am Dienstag die Absage von Großveranstaltungen empfohlen, um das Infektionsrisiko in Oberhavel zu minimieren. Am Montagabend war ein 51-jähriger Hohen Neuendorfer postiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich mit seiner Ehefrau nun in häuslicher Isolation.

Abgesagt wurde auch ein Vortrag des Borgsdorfer Geschichtskreises, der diesen Sonnabend im Sportlerheim gehalten werden sollte. Die Veranstaltung über Gewerbebetriebe im Villenviertel von Borgsdorf werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, teilte Sprecher Ulli Bergt mit.

Die Veranstaltungen zur Frauenwoche in Velten soll allerdings stattfinden, sagte Stefanie Steinicke-Kreutzer. "Ob es dabei bleibt, hängt allerdings auch davon ab, wie sich die Lage in den kommenden Tagen entwickelt."