Slubice/Frankfurt (Oder) (MOZ) In Słubice gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall. Das berichten mehrere polnische Medien. Bei dem Infizierten handelt es sich demnach um einen Mann im Alter zwischen 60 und 65 Jahren aus der Gemeinde Słubice, genauer aus Cybinka.

Er sei am Wochenende in Deutschland zu Besuch in Nordrhein-Westfalen in einer Gegend mit vielen Infizierten gewesen und am Wochenende mit dem Fernbus zurückgekehrt. Er wird im Klinikum in Zielona Góra behandelt, hieß es von Seiten des polnischen Gesundheitsministeriums.

Wie das Nachrichtenportal Nasze Slubice berichtet, ist das Krankenhaus in Slubice derzeit für Besucher gesperrt. Als Grund wird auf einem Aushang das Auftreten des Virus Covid-19 in der Gemeinde angegeben. Die Slubicer Verwaltungsspitze um Bürgermeister Mariusz Olejniczak kam am Nachmittag zu einer Krisensitzung zusammen. Zugleich wurde auch die Stadtverwaltung der Nachbarstadt über den Fall informiert, wie Frankfurts Stadtsprecher Uwe Meier mitteilte. Er sei demnach offenbar auch am Busbahnhof am Bahnhof in Frankfurt (Oder) umgestiegen.

In Frankfurt selbst hatten sich bisher alle Verdachtsfälle als unbegründet erwiesen. Am Klinikum Frankfurt waren nach Angaben der Pressestelle der Stadt bis gestern 15 Patienten wegen eines möglichen Verdachts auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Alle Testungen seien im Ergebnis durchweg negativ ausgefallen. „Hierzu zählen auch Testungen von Personen mit Wohnort in den Nachbarlandkreisen“, so Stadtsprecher Uwe Meier.

