MOZ

Velten Glückliche Gesichter in Velten-Süd: Die Kinder der Kita Kunterbunt eroberten am Mittwoch die neugestalteten Außenanlagen. Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD/links) durchschnitt gemeinsam mit dem Nachwuchs das symbolische Band. Die Stadt hat nach eigenen Angaben mehr als eine Million Euro in die Neugestaltung investiert, 627 000 Euro davon waren Fördermittel aus dem Programm Soziale Stadt.