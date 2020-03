Matthias Henke

Gransee Die Fahne am Vereinsheim ist schon gehisst, damit kein Zweifel aufkommt: Der SV Eintracht Gransee feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Am Dienstag informierte die Vorsitzende Anke Rudolph im Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss über die anlässlich dieses Jubiläums stattfindenden Veranstaltungen.

Der Verein lässt sich dabei nicht lumpen, gleich drei Mal will er in besonderem Rahmen in Erscheinung treten, das erste Mal beim Kinder- und Bürgerfest in Gransee am 23. und 24. Mai. Während für den Sonnabend etwa eine Bungee-Run-Anlage des Kreissportbundes sowie eine Socceranlage organisiert werden, steht der Sonntag ganz im Zeichen eines einmaligen Lauf-Events, das gemeinsam mit dem Laufpark Stechlin auf die Beine getellt wird: der Granseer Altstadtlauf. Start und Ziel werden sich am Kreisverkehr befinden. Die Laufstrecke führt über die Mauerstraße, die Rudolf-Breitscheid-Straße, den Kirch- sowie den Schinkelplatz, am Stadttor vorbei, Süd- und Nordpromenade sowie am Kloster vorbei. Läufe für Kinder und Erwachsene, letztere entweder über fünf oder zehn Kilometer, sind vorgesehen. Alle Teilnehmer erhalten ein Urkunde und eine Medaille, für die Bestplatzierten gibt es Pokale. Zwischen 9 und 12 Uhr wird die Altstadt größtenteils für den Verkehr gesperrt.

Am Freitag und Sonnabend, 19. und 20. Juni, steht Fußball im Mittelpunkt. Neben Turnieren für Nachwuchsmannschaften dürfte vor allem ein Kick besondere Strahlkraft entwickeln, der Samsatgabend über die Bühne gehen soll. Das Männer-Team des SV Eintracht begrüßt dann die Traditions-Elf des FC Hansa Rostock zum freundschaftlichen Kräftemessen auf dem grünen Rasen.

Der Vereinsgründung selbst wird am Montag, 7. September, mit einer Festveranstaltung in der Dreifelderhalle gedacht. Ehrungen werden vorgenommen, die Vereinschronik wird vorgestellt.

Etablierte Veranstaltungen wie das Plogging vor Ostern und der Adventszeit, das Weihnachtssingen, den Pokal des Bürgermeisters und das bei Senioren beliebte Alltagstrainningsprogramm wird es Anke Rudolph zufolge auch neben den Jubiläumsfeierlichkeiten selbstverständlich geben.

Neue Laufveranstaltung

Nicht extra anlässlich des Jubiläums aus dem Boden gestampft wurde der Granseer Stadtwaldlauf, der am Sonnabend, 11. Juli, stattfinden, aber keine Eintagsfliege bleiben soll. Er soll den Fürstenberger Wasserfestlauf ersetzen. Das Wasserfest, das nach dem plötzlichen Rückzug von Olaf Bechert und der Regio Nord dieses Mal vor einigen organisatorischen Herausforderungen steht, findet an eben jenem Wochenende statt. "Den Wasserfestlauf haben sie uns gecancelt, da liefen die Vorbereitungen schon. Daraufhin habe man sich entschlossen, eine ähnliche Veranstaltung in Gransee auf die Beine zu stellen. Der Lauftreff des Vereins und der Laufpark Stechlin organisieren diese gemeinsam. Start und Ziel wird an der Hollander Mühle, Strecken über acht und 15 Kilometer im Angebot sein. Wie zuvor der Wasserfestlauf soll die Veranstaltung Teil des Laufpark-Cups werden.