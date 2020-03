OGA

Oberhavel (MOZ) Die Polizei ermittelt gegen einen Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel zum Verdacht der Volksverhetzung. Das teilte die Pressestelle der Direktion in Neuruppin am Mittwoch mit.

Durch einen Zeugenhinweis sei am Dienstag bekannt geworden, dass der Beamte an seiner Uniform einen Aufnäher mit dem Schriftzug "Go fuck the goat" und einer daneben abgebildeten Ziege trug. Rassisten bezeichnen Menschen aus der Türkei und dem arabischen Raum verächtlich als "Ziegenficker". Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb zum Verdacht der Volksverhetzung.

Die Polizeidirektion Nord prüft zudem einen Verstoß gegen das Beamtenrecht. Der Polizist wurde vorerst in den Innendienst ohne Bürgerkontakt versetzt, heißt es in der Mitteilung.

Achtung: In einer früheren Version des Artikels schrieben wir, dass die Aufnäher unter der Uniform getragen wurde. Der so genannte Patch war aber an der Uniform angebracht.