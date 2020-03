Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wenn Sie nicht die Kurve kriegen, werde ich Sie in Beugehaft nehmen." Richter Thomas Passerini platzte am Mittwoch im Saal I des Oranienburger Amtsgerichts der Kragen. Vor ihm saß der 19-jährige Zeuge R., der als Geschädigter in dem Verfahren gegen den 19-jährigen P. aus Hennigsdorf aussagen sollte.

Bei polizeilichen Vernehmungen hatte R. mündlich und schriftlich versichert, dass P. mit zwei weiteren vermummten Männern am 16. Januar 2019 gewaltsam in seine Wohnung in Hennigsdorf Nord eingedrungen sei. P. habe ihn mit einem Teleskopschlagstock mehrfach geschlagen, bedroht und mehrere technische Geräte im Wert von 800 Euro geraubt. Außerdem habe er Drogenschulden in wöchentlichen Raten von 50 Euro abbezahlen sollen.

Vermummt und mit Schlagstock

"Sie haben doch gesagt, wenn man mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert ist, muss man keine Aussage treffen", versuchte sich R., um selbige zu drücken. Auf die Frage des Richters, ob er mit dem Angeklagten in dieser Art verbunden sei, antwortete dieser mit einem "Nein!". Entgegen früherer Aussagen behauptete er nun, weder einen Täter erkannt zu haben, noch mit einem Schlagstock verletzt worden zu sein. Auf dem Zeugenstuhl lümmelnd erklärte er dem Richter: "Meine Aussage bei der Polizei entsprach nur zu 50 Prozent der Wahrheit." Bei der dortigen Vernehmung sei er im Stress und daher "unzurechnungsfähig" gewesen. Dem Angeklagten, seinem früheren Kumpel, dürften solche Aussagen durchaus gefallen haben. Schließlich gab es für den zu verhandelnden Überfall keine weiteren Zeugen. Die Mittäter sind bis heute unbekannt. P. selbst ließ über seinen Verteidiger ausrichten: "Der Vorwurf ist falsch."

Richter Passerini konnte all das nicht überzeugen. Er vertraute den Erkenntnissen der Polizei, zumal R. die Tat sogar handschriftlich aufgezeichnet und mit einer Skizze zu den Standorten der Täter und im Speziellen von Kumpel P. in seinem Wohnzimmer versehen hatte. Außerdem passte eine Vorgeschichte zu der nachfolgenden Tat, die sich im Drogenmilieu abgespielt hatte. R. räumte ein, dass ihm wohl einige Tage zuvor auf einer Parkbank Cannabis übergeben worden sei. Doch er hatte sich von der Bank noch nicht einmal erhoben, als ein Polizist auf ihn zugekommen sei. Daraufhin habe er die Tüte mit den Drogen in einem Müllbehälter entsorgt. Für den Richter war es daher naheliegend, dass der Überfall mit dem geplatzten Drogengeschäft in Zusammenhang stand. In der Anklageschrift hatte es zudem geheißen, dass P. während des Überfalls gesagt habe, dass er den Fernseher und die X-Box als Anzahlung für ihm zustehendes Drogengeld mitnehmen werde.

Auch wenn P. dieses Verbrechen bestritt, zeigte er sich zu weiteren Vorwürfen geständiger. Dabei ging es um mehrmaliges Fahren ohne Fahrerlaubnis, dafür unter dem Einfluss von Alkohol und in einem Fall von Drogen. "Das gebe ich zu", räumte der Angeklagte ein. Schwer dürfte ihm das nicht gefallen sein. Schließlich hatte ihn die Polizei erwischt, Alkohol- und Drogentests erledigten das Übrige. Doch damit war die Latte an Anklagepunkten noch nicht abgearbeitet. Eine dieser alkoholisierten Fahrten endete nämlich am Nieder Neuendorfer Strand. Dort feierten am 12. Juni 2018 Hennigsdorfer Gymnasiasten die Ergebnisse ihrer Prüfungen. P. sei mit einem Kumpel dazugestoßen und habe, nach einem anfangs friedlichen Verlauf, mit diesem gemeinsam auf Robin M. mehrfach eingeschlagen. Obwohl Zeugen diese Tat genau so schilderten, stritt der Angeklagte sie ab.

Keine Arreststrafe

Unterm Strich kam der Hennigsdorfer für die Vielzahl der verübten Taten gut weg. Zwar hatte die Staatsanwältin für zwei Wochen Arrest plädiert. Doch der Richter hielt eine solche Strafe, auch in Anbetracht der Gefahr, dass P. seinen Arbeitsplatz verlieren könnte, für zu hart. Er schloss sich dem Vorschlag der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe an und erteilte ihm lediglich eine Verwarnung. Außerdem muss er 600 Euro an das Oberhavel-Hospiz zahlen und darf ein Jahr lang keinen Führerschein erwerben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Nachspiel könnte die Gerichtsverhandlung für den widerspenstigen Zeugen R. haben. Richter Passerini verabschiedete ihn mit den Worten: "Es spricht einiges dafür, dass wir uns in nächster Zeit nochmal treffen. Darauf können Sie sich schon einmal vorbereiten." R. muss offensichtlich damit rechnen, wegen Falschaussage auf der Anklagebank zu sitzen.