Amy Walker

Mühlenbeck (MOZ) Was die Kunst am Besten kann, ist Perspektivwechsel. Einen neuen Blick auf etwas Altes werfen oder neue Seiten ins Licht rücken. Das sorgt nicht selten für überraschende Werke, die alleine durch diesen Blickwechsel erfrischend und neu sind.

Einen solchen Perspektivwechsel hat sich die Fotogruppe "SichtWeisen" aus dem Mühlenbeck Land für ihre jüngste Ausstellung vorgenommen. Das Thema lautet schlicht "Rückseiten" – mit diesem Wort im Kopf sind die Hobbyfotografen in die Welt gezogen, auf der Suche nach dem Blick auf die andere Seite. "Es erwarten Sie Rückseiten in der Natur, Rückseiten von Menschen, von Pflanzen, Tieren, Höfen, Denkmälern und Gebäuden," sagt Reinhard Musold bei der Vernissage im Mühlenbecker Berufsförderungswerk. Jeder Fotograf habe das Wort ein bisschen anders gedeutet, so Musold. Die 24 Freizeitfotografen stellen ein Jahr lang ihre 32 Bilder im Internatsbereich aus.

Beim Rundgang durch die kleine Galerie wird schnell klar, dass Reinhard Musold Recht hat. Jeder hat seiner Kreativität freien Lauf gelassen. "In dem Moment habe ich nicht an die Ausstellung gedacht. Das war einfach ein Schnappschuss," erzählt Norbert Kohlhoff, dessen Foto "Einsatz in luftiger Höhe" Matrosen auf einem Schiff am Hafen von Danzig zeigt. Vor seinem Bild hat sich schon ein Traube Menschen gebildet. Die von einem Mast baumelnden Menschen scheinen zu faszinieren. Seit zehn Jahren ist er Teil von "SichtWeisen", berichtet der Rentner, der sichtlich stolz auf sein Bild ist.

Karin Hohensee ist seit 2007 dabei und damit sogar ein Gründungsmitglied von "SichtWeisen". Anders als Norbert Kohlhoff hatte sie den Titel der Ausstellung schon im Kopf, als sie das perfekte Motiv im perfekten Moment fand. "Das war auf einer Busreise nach Österreich. Ich dachte in dem Moment, wie schön es ist, die Berge aus dem Fenster zu sehen", erzählt Karin Hohensee. Die österreichischen Berge sind im Hintergrund – im Vordergrund ist ein Mann zu sehen, der gerade genau diese Berge aus Bus heraus fotografiert. Das Fotografieren der Natur aus einem fahrenden Bus erfordert offensichtlich hohe Konzentration. Beim Betrachten des Bildes von Karin Hohensee stellt sich die Frage, ob ihm das Foto denn gelungen ist – oder ob es in den digitalen Papierkorb für verwackelte, unscharfe, oder einfach enttäuschende Fotos gekommen ist, die wir all zu gut kennen. Das Ausstellungsstück ist aber ein scharfer Hingucker.

Es ist die zwölfte Ausstellung der Gruppe im Berufsförderungswerk. Einmal im Monat findet sich die Mitglieder zusammen, um ihre Faszination am Fotografieren gemeinsam zu teilen.