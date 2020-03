Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Stadt Kremmen hat am Mittwoch zusätzliche Fahrradstellplätze übergeben. Das teilte Andrea Busse aus dem Touristeninformationspunkt mit. "Zusätzlich können nun mindestens 32 Fahrräder am Kremmener Bahnhof überdacht abgestellt werden", schreibt sie in einer Pressemitteilung. Auf eine Umzäunung sei dabei ganz bewusst verzichtet worden, "um die Zuwegung einfach und übersichtlich zu halten."

Die neuen Fahrradstellplätze sind der Abschluss einer achtteiligen Bau- und Fördermaßnahme, in deren Rahmen hauptsächlich Buswartehallen errichtet wurden. Diese befinden sich an folgenden Haltestellen:

Dorfstraße, Beetz

Ludwigsaue, Ludwigsaue

Am Kanal, Kremmen

Wesering, Sommerfeld

Kremmener Straße, Sommerfeld

Kirche, Sommerfeld

an der L 19 (Bahnhof) zwischen Beetz und Sommerfeld in beiden Fahrtrichtungen

Insgesamt habe die Stadt Kremmen für alle Maßnahmen zusammen knapp 150 000 Euro investiert. Bis zu 50 Prozent seien dabei vom Landkreis gefördert worden. "Die Bauausführung übernahm nach Ausschreibung die Firma STT aus Werder (Neuruppin)", so Andrea Busse weiter, "bei der sich die Stadt Kremmen für die gute Zusammenarbeit bedankt".

Der Bahnhofsvorplatz spielt auch am 14. März eine Rolle, wenn der Ortsbeirat zur großen Frühjahrsaktion aufruft. Unter dem Motto "Kremmen putzt und pflanzt" wird dazu aufgerufen, öffentliche Plätze zu putzen. Treffpunkt ist vor der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr an Straße der Einheit um 10 Uhr. An drei Bereichen sollen Putzlappen und Besen für ein sauberes Antlitz geschwungen werden: Stadtpark, Scheunenviertel und eben am Bahnhofsvorplatz. Gleichzeitig werden an diesem Tag Bäume gepflanzt.