Siegmar Trenkler

Amt Temnitz (MOZ) Podcasts, diese Serien für die Ohren, widmen sich den unterschiedlichsten Themen. Voraussichtlich ab Mitte Mai steht auch das Amt Temnitz im Zentrum eines solchen Podcasts. An sechs Folgen mit einer Länge von 25 bis 30 Minuten arbeitet die Neuruppinerin Sandra Jütte, die an der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften Digitale Kommunikation studiert, als Teil ihres Masterstudiengangs. In den Episoden stellt sie für "Warum? Darum! Landheld sein!" Akteure in den Gemeinden des Amts vor. "Ich besuche Initiativen vor Ort und spreche mit Menschen, die hier etwa bewegen", sagt sie. Nach ersten Gesprächen beim WIR-Fest in Katerbow ist ein Eindruck schon klar: "Es ist die Gemeinschaft, die viele Leute auf dem Land schätzen." Amtsdirektor Thomas Kresse freut sich über die ungewöhnliche Art des Regionalmarketings. Mit dem Medium hatte er schon während seiner Zeit in der Anstaltsleitung der JVA Wulkow Erfahrungen gesammelt, als dort ebenfalls ein Podcast entstand.

Die Folgen zu den einzelnen Gemeinden haben auch inhaltlich andere Gewichtungen. Bei Temnitzquell geht es um Kultur, für Storbeck-Frankendorf um "Natur und Bewegung", und in Walsleben wird der Fokus auf Soziales, Familie sowie Zusammenhalt gelegt. In Märkisch Linden stehen "Selbstverwirklichung und Persönlichkeiten" im Mittelpunkt, in Dabergotz "Wirtschaft und Arbeit" und in Temnitztal die Geschichte vom Adel bis zu nachhaltigen Zukunft. Elemente wie "Drei Fragen an:" wird es in allen Folgen geben. Dort gibt es Antworten darauf, was Menschen am meisten vermissen würden, wenn sie wegziehen müssten, was sie an ihrem Ort mögen und was besser werden sollte.