BRAWO

Brandenburg an der Havel Die für den heutigen Sonntag, 8. März, geplante Frauentagsfeier im Industriemuseum ist aufgrund geringer Anmeldungen und der anhaltend wechselhaften Witterung verschoben. "Wir haben den März unterschätzt, sodass es es in der Halle einfach zu kühl ist. Wir begehen den Frauentag einfach etwas später, nämlich am Freitag, dem 19. Juni", so Gleichstellungsbeauftragte Kornelia Köppe und Marius Krohn, Leiter des Industriemuseums.

Weitere Informationen zur Veranstaltung werden rechtzeitig bekannt gegeben.