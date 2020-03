Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stelle des Dezernenten für Bauen und Stadtentwicklung soll in eine politische Beigeordnetenstelle umgewandelt werden. Darauf hat sich der Vorsitzendenbeirat der Stadtverordnetenversammlung am Montag verständigt. "Viele haben gesagt, dass ihnen eine Form der Befristigung lieber wäre", erklärte Oberbürgermeister René Wilke.

Die Amtszeit gewählter Beigeordneter ist auf acht Jahre begrenzt. Eine befristete Dezernentenstelle hingegen hätte arbeitsrechtliche Risiken mit sich gebracht. Die CDU hatte dies in den Gesprächen zum Ausschreibungsverfahren für die Nachfolge des verstorbenen Grünen-Dezernenten Jörg Gleisenstein abgelehnt und daher stattdessen einen dritten Beigeordnetenposten ins Spiel gebracht. Der OB folgte dem Wunsch der Union, um zumindest eine möglichst breite Mehrheit für das Nachbesetzungsprozedere sicherzustellen. Über die Umwandlung der Stelle sollen die Stadtverordneten nun in der nächsten Sitzung am 26. März entscheiden. Die Ausschreibung könnte dann einen Tag später veröffentlicht werden, so Wilke. Er hoffe darauf, dass der oder die neue Beigeordnete dann bis Ende Juni gefunden und vom Stadtparlament gewählt wird.

Wie berichtet will der OB auch künftig ein möglichst breites Parteienspektrum von Linke über SPD und Grüne bis hin zur CDU in der Verwaltungsspitze abbilden. Die Leitungsstelle im Baudezernat soll daher wieder möglichst mit einem parteiangehörigen oder einem parteinahen Bewerber von Bündnis 90/Die Grünen besetzt werden. Auch der Grünen-Kreisverband hat dazu bereits Gespräche mit Kandidaten geführt. Doch für einen möglichst stabilen, parteiübergreifenden Konsens im Rathaus benötigt der OB angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung auch die Unterstützung der CDU.

CDU fordert Fachkenntnisse

Am Mittwoch begrüßte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Peter Wolff in einer Pressemitteilung, dass der OB der Einschätzung der CDU folge, die Hausleitung lieber einem politischen Beigeordneten statt einem Sachdezernenten zu übertragen. Seine Fraktion wünsche sich einerseits einen durchsetzungsfähigen Beigeordneten. "Zum anderen sollte der Bewerber sich im Fachgebiet Bau/Planung gut auskennen. Die Parteizugehörigkeit hat für uns daran gemessen keine durchgreifende Bedeutung."