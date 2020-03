Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) Eine echte Überraschung gab es am Samstag während der Liveshow der Chance 2020 im Havelpark Dallgow. Vom Fleck weg, also sofort nachdem sie gesungen hatte, bekam die elfjährige Asia Mae Wittche ihr Ticket für die Finalteilnahme am 6. Juni. Zu sagen, dass sie sich gefreut hätte, wäre untertrieben. Das junge Gesangstalent war mehr als glücklich und hüpfte vor Freude und strahlte über das ganze Gesicht.

Asia war im vergangenen Jahr das erste Mal bei der Chance dabei gewesen und hatte es damals nicht in das Finale geschafft. Doch in diesem Jahr zeigt sie sich deutlich weiter entwickelt und hat mit ihrem Auftritt am Samstag einfach alle von den Socken gehauen und komplett überzeugt. Es ist immer wieder erstaunlich, was für eine Stimme aus so einer kleinen Person kommt.

Ähnlich begeistert war die Jury auch von Nils Lange, der erst den Nina Hagen Klassiker "Du hast den Farbfilm vergessen" quasi rotzfrech sang um dann in nur wenigen Sekunden komplett auf eine gefühlvolle Ballade umzuschalten. Wäre Nils nicht schon in der letzten Show mit einer Finalteilnahme belohnt worden, hätte der 13-Jährige wohl diesmal auch ein Sofort-Ticket erhalten.

Überhaupt war zu bemerken, dass alle Kandidaten, die auch beim letzten Mal schon auf der Bühne gestanden hatten, sich diesmal steigerten. Üben zahlt sich eben aus. Doch neben denen, die bereits ein zweites Mal bei der Chance 2020 dabei waren, gab es auch drei neue Kandidaten, die versuchten, die Jury von sich zu überzeugen: die 13-jährige Heidi Gärtner aus Brieselang, Cindy Kaminski aus Berlin-Spandau und Roland Schmidt aus Rathenow. Von ihnen konnte sich allerdings noch niemand das zweite Finalticket sichern. Dieses ging an Isabell Schön, die schon einige Jahre immer wieder die Jury mit ihrer tollen Stimme bezaubert. Die mittlerweile 17-Jährige ist quasi ein Chance-Stammgast.

Wer ebnfalls seine Stimme auf der Bühne des Havelparks in Dallgow präsentieren möchte, kann sich beim nächsten Casting am 14. März von 12 bis 17 Uhr im Havelpark bewerben. Mitzubringen ist nur die Stimme und der Lieblingssong. Die nächste Liveshow findet bereits am 21. März statt.