Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Corona-Epidemie wirkt sich auch auf den Besucherverkehr in den KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück aus. Etliche Gruppen haben ihre Besuche schon abgesagt. Sorgen bereitet der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten die Krise mit Blick auf die Jubiläumsveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslagers.

Schon der 65. Jahrestag der Befreiung des KZ Sachsenhausen stand unter keinem guten Stern. Ende März 2010 brach in Island der Vulkan Eyjafjallajökull aus. Wegen der mächtigen Aschewolken über ganz Europa wurde danach der Flugverkehr eingestellt. "Viele Überlebende und Gäste konnten damals nicht die Feierlichkeiten zum Jahrestag besuchen", erinnert sich der Sprecher der Gedenkstätten-Stiftung, Horst Seferens.

Zehn Jahre später blickt die Stiftung erneut besorgt auf das Jubiläum, zu dem vom 17. bis 20. April rund 60 Überlebende und deren Angehörige sowie zahlreiche weitere Gäste in Sachsenhausen und Ravensbrück erwartet werden. Landrat Ludger Weskamp (SPD) hatte am Dienstag nach der ersten bestätigten Corona-Infektion von Veranstaltungen überregionaler und interantionaler Art mit mehr als 500 Besuchern abgeraten. "Wir verfolgen die Lage sehr genau", sagt Seferens, "undstehen in engem Kontakt mit den Behörden, um die Lage bewerten zu können", so der Stiftungssprecher. Zwar gehe man davon aus, dass die Feierlichkeiten zum Jubiläum stattfinden werden – im Zweifel aber nicht um jeden Preis. "Wir müssen Rücksicht auf das Wohlbefinden unserer zum Teil schon sehr betagten Gäste nehmen."

Die Corona-Krise macht sich aber auch schon jetzt bemerkbar. "Wir hatten bislang 50 Absagen von Besuchergruppen, vor allem aus Italien und Frankreich", berichtete Seferens. Zum Teil sei das auf Veranlassung der Behörden in den Herkunftsländern zurückzuführen.

Größere Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Infektionen habe die Stiftung nicht vorgenommen.