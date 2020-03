Erfurt (NBR) Es ist vollbracht. Nach einem monatelangen, quälenden Nachwahlprozess hat der Thüringer Landtag einen Ministerpräsidenten gewählt. Der heißt Bodo Ramelow, ist ein Linker und hat keine eigene Mehrheit, weswegen Rot-Rot-Grün in Erfurt nun als Minderheitsregierung agieren muss.

Das alles hätte auch schon vor einem Monat herauskommen können. Stattdessen erlebte das Land ein bizarres Schauspiel mit einem FDP-Politiker, der plötzlich und dafür nur ganz kurz eine Hauptrolle spielte, eine feixende AfD und ein Erdbeben in der CDU auf Landes-, aber vor allem auf Bundesebene. Musste das alles sein? Im Nachhinein ist man schlauer und kann getrost sagen: Ja, es bedurfte offenbar dieser Turbulenzen, um Klarheit zu bekommen.

Die AfD hat gezeigt, dass sie bereit ist, die Demokratie bei sich bietender Gelegenheit verächtlich zu machen. Das Ziel ist von den Spitzen der Rechtsaußen-Partei mehrfach formuliert worden: die Machtübernahme zu AfD-Bedingungen.

Die Linke wiederum vertraute mit einiger Überheblichkeit auf die Strahlkraft ihres de facto bürgerlichen Ministerpräsidenten-Bewerbers Ramelow und vergaß, wie tief der Stachel der Vorbehalte vor allem in der CDU sitzt. Und die CDU rang und ringt im Grunde immer noch um eine erneuerte Haltung gegenüber der Linkspartei. Die Unterschiede sind fundamental, aber es sind andere Unterschiede als die zur AfD. Auch das wurde in den vergangenen Wochen viel deutlicher als es zuvor war.

Angesichts dieser sehr schwierigen Konstellation ist der Kompromiss, der gefunden wurde, das Maximum des Erreichbaren. Sowohl die Linken und die mit ihnen in Thüringen verbündeten Sozialdemokraten nebst Grünen als auch die CDU mussten jeweils über den eigenen Schatten überspringen. Ramelow und Co. hatten schon im Vorfeld der gestrigen Wahl ein erstaunliches Maß an Phantasie und Flexibilität gezeigt. Dafür, dass ein Linker eine CDU-Frau als Ministerpräsidentin vorschlägt und die CDU das ablehnt, kann sich Ramelow zugleich als gewiefter Taktiker und honoriger Staatsmann feiern lassen. Auch dafür, sich trotz des traumatischen Wahlerlebnisses vom 5. Februar noch einmal in drei Wahlgänge begeben zu haben.

Noch viel größer aber war das Dilemma der CDU. Gebunden durch einen Unvereinbarkeitsbeschluss, die AfD im Nacken und desaströse Umfrageergebnisse vor der Brust – wie soll man da die richtige Entscheidung treffen? Aber allein die Absprache mit den Linken, die am Ende zu einer erfolgreichen Ministerpräsidenten-Wahl führte, hat ein großes Loch in die Komplettablehnung der Linkspartei gerissen. Die Thüringer CDU hat hier im Interesse des kleinen Freistaates gehandelt. Sie hat aber ein Problem: Jeder weiß, dass das nicht das einzige Motiv war. Wenn die Thüringen-CDU den Verdacht zerstreuen will, sie habe mit den Linken nur kooperiert, um schnelle Neuwahlen zu verhindern, dann muss sie dafür sorgen, dass nicht erst im Frühjahr 2021 gewählt wird. Dafür müsste sie noch einmal springen. Im eigenen Interesse.