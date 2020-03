Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Die Mitglieder des Nahverkehrsbeirates des Landkreises Uckermark fordern den Halt des seit Dezember eingesetzten Intercitys Dresden-Rostock in Fürstenberg. Allerdings konnten sich die Beiratsmitglieder bei ihrer Sitzung am Montag nicht auf eine Stellungnahme verständigen, weil nicht alle Beiratsmitglieder mit dem Inhalt des Textentwurfes zufrieden waren.

Die bessere Anbindung der Region Lychen an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist immer wieder Themen in den politischen Gremien des Landkreises Uckermark. Sowohl im Nahverkehrsbeirat als auch im Regionlentwicklungsausschuss und in den Sitzungen des Kreistages komme dieses Thema immer wieder zur Sprache, teilte die Sprecherin des Nahverkehrsbeirates, Birgit Bader, mit. Viele Bürger im Raum Lychen wünschten sich häufigere Busverbindungen zum Bahnhof in Fürstenberg. Gefordert würden ein Stundentakt, spätere Verbindungen, mehr Verbindungen an den Wochenenden und darüber hinaus auch in den Schulferien. "Dies ist für den Alltag der dort lebenden Menschen und für die Touristen, die immer häufiger die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, sehr wichtig und damit für die wirtschaftliche Entwicklung im Raum des Naturparks Uckermärkische Seen", so Bader. Nicht wenige Lychener arbeiteten in Berlin, würden die Hauptstadt zum Einkaufen besuchen oder auch die "Öffentlichen" nutzen, um Kulturveranstaltungen in Berlin zu besuchen. In diesem Zusammenhang kritisierte der Beirat die mangelnde Barrierefreiheit des Fürstenberger Bahnhofes, die erst 2028 beseitigt werden soll.

Zusätzlich thematisiert wurde durch einen Besucher des Nahverkehrsbeirates, dass für den Besuch der Gedenkstätte Ravensbrück eine Bushaltestelle sinnvoll wäre, die näher an der Gedenkstätte liegt, um älteren und gehbehinderten Besuchern einen langen Weg zu ersparen. Der Nahverkehrsbeirat möge sich doch bitte dafür einsetzen und mit den Verantwortlichen im Landkreis Oberhavel sprechen, führte Bader aus. Eine direkte Busverbindung zwischen dem Bahnhof Fürstenberg und der Gedenkstätte Ravensbrück existiert ohnehin nicht. Mehrere Buslinien der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) führten zwar durch Ravensbrück, aber keine einzige macht einen so weiten Bogen, dass den Gedenkstättenbesuchern lange Fußwege erspart bleiben. So hält die OVG-Linie 839 mit Ziel Bredereiche am Himmelpforter Weg in Ravensbrück. Die Fahrt vom Bahnhof der Wasserstadt dauert zwar nur vier Minuten, danach aber müssen die Gedenkstätten-Besucher einen Fußmarsch von einem Kilometer zurücklegen. Und diese Linie verkehrt nicht in den Schulferien, aber es steht nach vorheriger Anmeldung ein Rufbus zur Verfügung, der aber auch nur die regulären Bushaltestellen anfährt.