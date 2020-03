Die Uhren der Läufer laufen nun wieder im Wettkampfmodus. Mit dem Hennigsdorfer Frühjahrscross (Szene aus dem Vorjahr) beginnt am Sonnabend die neue Saison im EMB-Cup. © Foto: Stefan Zwahr

Stefan Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Mit dem Hennigsdorfer Frühjahrscross beginnt am Sonnabend die neue Saison der EMB-Laufcup-Serie. Es ist die erste sportliche Großveranstaltung nach der Coronavirus-Bestätigung in Oberhavel.

Hat die Infektion des Hohen Neuendorfers Auswirkungen auf das Event? "Im Moment spielt das keine Rolle", sagt Marco Fiedler, Cheforganisator der Laufserie, auf Nachfrage. Dieser hat zur Kenntnis genommen, dass der Landkreis die Empfehlung herausgab, Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung und mehr als 500 Besuchern vorsorglich abzusagen. "Wir haben 360 Voranmeldungen und werden inklusive der Zuschauer sicher über 500 kommen. Bei uns sind aber keine internationalen Anmeldungen eingegangen. Wir bleiben unter uns." Aus seiner Sicht gebe es "Stand jetzt" keinen Grund, die Veranstaltung abzusagen. "Wenn bis Sonnabend kein offizielles Statement vom Gesundheitsamt kommt, findet der Lauf statt."

Im Organisationsteam habe man am Dienstag "ein bisschen länger über dieses Thema philosophiert". Das Ergebnis: "Wir werden Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Dazu gehört, dass wir nicht so viele Hände schütteln wie sonst. Zudem wird der Caterer Einweghandschuhe tragen."

Der erste Coronafall in der Region war am Montagabend bekannt geworden. Seither gab es bei Fiedler keinerlei Anrufe von besorgten Ausdauersportlern. "Ich hatte nur eine einzige Anfrage. Und da ging es darum, wie wir kommunizieren, falls es zur Absage kommen sollte." Fiedlers Antwort: "Das würde über die Zeitungen und die sozialen Medien erfolgen. Außerdem haben wir von jedem Anmelder eine E-Mail-Adresse. Und den Großteil der Starter kenne ich ohnehin persönlich."

Premiere in Hennigsdorf

Die Zahl der Voranmeldungen bewege sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. "Vielleicht sind wir einen Tick höher. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden." Dies gelte auch für den Bereich der Walker. Zum ersten Mal wird es innerhalb der Laufserie eine Wertung für Nordic Walking geben. "Dass das Interesse da ist, zeigen die 25 Voranmeldungen."

Was gerade in den zurückliegenden Tagen an Registrierungen reinflog, sei der absolute Wahnsinn – und zeige, dass die Coronavirus-Meldung für die Läufer wohl kein großes Thema sei. Dabei räumt Marco Fiedler ein, nicht zu 100 Prozent entspannt zu sein. "Ich fahre täglich über eine Stunde mit dem öffentlichen Nahverkehr. Da habe ich schon ein wachsameres Auge. Dabei geht es nicht um meine Person, sondern um meine Tochter. Die wahnwitzigen Hamsterkäufe mache ich aber nicht mit. Das kann ich nicht verstehen."