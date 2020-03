Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist gerüstet, falls Deutschland erneut Flüchtlinge aufnimmt. Die Türkei hatte am vergangenen Wochenende ihre Grenze zur Europäischen Union geöffnet, wodurch der Druck auf die griechische Grenze steigt. Zuständig wäre in seinem solchen Fall der Landkreis direkt, denn er hat zum Jahreswechsel von den Ruppiner Kliniken die Trägerschaft für die Flüchtlingsunterkünfte übernommen. Wie Andreas Liedtke, Leiter des Amtes für Soziales und Familien, im jüngsten Sozialausschuss auf Nachfrage von Wolfgang Freese (B90/Grüne) sagte, konnten nach dem Trägerwechsel alle Stellen wieder besetzt werden. Die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Initiativen funktioniere auch genau so gut wie zuvor.

In Übergangswohnheimen, Wohnverbünden und Wohnungen hat der Kreis laut Sozial- und Gesundheitsdezernentin Waltraud Kuhne 1 107 Plätze. Davon sind aktuell 721 belegt. Komplett vergeben sind 191 Plätze in Wohnungen. Der Kreis stehe auch weiterhin zu dem Beschluss, Familien in Wohnungen unterzubringen. Wenn es allerdings vorkomme, dass dort "außerirdisch hohe Nebenkosten" anfallen und die Bewohner nach mehreren Hinweisen diese Kosten nicht reduzieren, würden sie wieder in zusammenhängenden Zimmern in Heimen untergebracht.

Für 2020 sind laut Kuhne dem Kreis bisher keine Flüchtlinge zugewiesen worden – auch, weil zuletzt mehr Menschen aufgenommen wurden, als der Verteilungsschlüssel vorsah. Organisatorisch sei der Kreis aber so aufgestellt, dass er in der zweiten Jahreshälfte 50 Menschen aufnehmen könnte.