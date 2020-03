Marco Winkler

Schwante (MOZ) Schwante wird sich nicht am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" beteiligen. Das ging aus einer Diskussion im Ortsbeirat hervor. Bereits 2011 hatte der Ort teilgenommen und errang immerhin Platz zwei im Kreisausscheid (Vehlefanz schaffte es vor einigen Jahren sogar in den Landeswettbewerb). Laut Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) wurde eine erneute Teilnahme von Verwaltung und Bürgern angeregt.

"Wir machen nicht mit", sagte Jöhling am Mittwoch. Der Entschluss klingt eindeutig. "Die Teilnahme ist sehr aufwendig", weiß Jöhling aus Erfahrung zu berichten. Auf der positiven Seite steht, dass sämtliche Unterlagen für die 2011-Bewerbung noch vorhanden sind. Auch hat sich Schwante in den vergangenen Jahren entwickelt, unter anderem entstand das Ärztehaus. Doch die negativen Seiten würden in dem Fall überwiegen: viel Arbeit, großer Zeitaufwand, das Vereinsleben ist da, aber überschaubar.

Aktionstag am 21. März

Doch Schwante setzt dennoch auf ein gutes Zusammenleben und Teamgeist. Fest verankert im jährlichen Kalender wird deshalb der im vorigen Jahr erstmals organisierte Müllsammelaktionstag. "Die Idee ist, ihn immer am dritten Wochenende im März auszurichten", so Jöhling. Derzeit sei die Planung für die zweite Auflage am 21. März in den finalen Zügen. Es gibt neue Akteure: "In Eichstädt und Marwitz denken sie darüber nach, sich eventuell zu beteiligen." In Schwante wird es erneut drei Treffpunkte geben: Gemeinschaftsweg Ecke Sommerswalder Chaussee, am Gemeindezentrum und an der Hauptstraße Ecke Mühlenweg. Müllsäcke werden gestellt, Warnwestern und Handschuhe sind mitzubringen. 2019 beteiligten sich rund 60 Freiwillige an der Aktion. "Die Auswertung findet im Anschluss an der Mühle in Vehlefanz statt", so Jöhling. Es gibt ein Süppchen für die Helfer.

Seit geraumer Zeit wird in Schwante die Straßenbeleuchtung diskutiert. "Einigen ist sie zu hell, sie könnten nicht schlafen, andere sorgen sich um das Insektensterben", gibt Jöhling die Bedenken weiter. Drei Beschwerden habe es gegeben. Deshalb wird eine Nachtabsenkung derzeit neu diskutiert. "Im vorigen Jahr haben wir vorgeschlagen, die Beleuchtung in den Sommermonaten komplett auszuschalten." Die Verwaltung brachte den Vorschlag, die Lampen ganzjährig von 23 bis fünf Uhr für "weniger Lichtverschmutzung" und einen geringeren Energieverbrauch abzuschalten. "Das hätte Kostenvorteile", so Jöhling. Einigen konnte man sich bislang nicht. Eine Bürgerbefragung zum Thema lehnte der Ortsbeirat ab. "Aber die Einzelfälle sollen Sonderlösungen bekommen", sagte Dirk Jöhling.

Weg am Wasserturm

ER informierte im Ortsbeirat zudem noch einmal über den Ausbau des Mühlenweges. Die Gemeindevertreter hatten einen zügigen Ausbau ohne Fördermittel beschlossen. Die aktuelle Kostenschätzung liegt bei 1,3 Millionen Euro. Inbegriffen sind Regenentwässerung, Gehweg, Straßenbeleuchtung und einer neuer Durchlass am Hörstegraben. Neu sei laut Jöhling, dass auch der Weg am Wasserturm ausgebaut werden soll. "Wir hoffen, dass wir mit dem Denkmalschutz einen Kompromiss finden", so Jöhling.