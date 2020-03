Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach dem ersten Fall einer Infizierung mit dem Coronavirus gibt es in Oberhavel keine weiteren Verdachtsfälle. Das sagte Amtsarzt Christian Schulz am Mittwoch. Alle 25 Verdachtsfälle in Brandenburg von Dienstag seien negativ getestet worden.

Oberhavels Bürgermeister und der Granseer Amtsdirektor haben sich am Mittwoch gemeinsam mit Landrat Ludger Weskamp (SPD) gegenseitige Hilfe für den Fall eingeschränkter Handlungsfähigkeit zugesagt. "Sollte mal ein Bürgeramt geschlossen werden, weil alle Mitarbeiter krank oder in Quarantäne sind, sollen die Aufgaben von anderen Bürgerämtern oder dem Kreis übernommen werden", erklärte Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Kreissozialdezernentin Kerstin Niendorf sagte, Oberhavel sei gut gerüstet. "Es finden täglich Lagebesprechungen statt. Das Zusammenwirken funktioniert sehr gut." Die Mitarbeiter am Infotelefon des Gesundheitsamtes (03301 601 3900) nahmen bis Mittwoch 120 Anrufe von Bürgern entgegen.

Die Oberhavel Kliniken lassen Besucher nur noch in Ausnahmefällen auf die Stationen. Geschäftsführer Detlef Troppens erklärte dazu: "Wir sehen uns verpflichtet, unsere Patienten in besonderem Maße zu schützen und die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Dabei ist uns natürlich klar, dass die Familien ihre Erkrankten bei der Genesung unterstützen wollen, doch momentan ist es nicht ausgeschlossen, dass sie unbeabsichtigt Erreger in die Klinik hineintragen oder auch heraustragen und verbreiten." Troppens bat um Verständnis.

Wegen der Corona-Krise kommen auch weniger Besuchergruppen in die KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück, sagte ein Sprecher.

Am Dienstag war der erste Fall einer Infektion mit Corona in Brandenburg bekannt geworden. Betroffen ist ein 51-jähriger Mann aus Hohen Neuendorf, der sich in häuslicher Isolation befindet.