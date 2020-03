Jan-Henrik Hnida

Frankfurt/ Eisenhüttenstadt (MOZ) Ob bei Rückenschmerzen, Sportverletzungen oder nach einer Operation – mit dem Überweisungsschein in der Hand rufen Patienten bei einem der über 30 Physiotherapeuten in Frankfurt und Eisenhüttenstadt an. Oftmals beginnt dann nicht die Behandlung – sondern das Warten. "In vier Wochen wäre noch etwas frei", sagt Physiotherapeutin Angela Böhm, die ihre Praxis im Frankfurter Friedenseck hat. Und das sei noch kurz. Ihre Praxis suche dringend neue Therapeuten. Es seien einfach zu viele Patienten für die fünf Mitarbeiter. "Drei Patienten-Anfragen pro Tag müssen wir gerade ablehnen."

Vier Wochen bis zum nächsten Termin sind auch bei Annett Amling eher wenig. "Der Durchschnitt sind bei uns eher acht Wochen", so die Eisenhüttenstädter Physiotherapeutin. Weil sie nur zu zweit behandeln, müsse sie jeden zweiten Tag Patienten wieder wegschicken. Bis zu sechs Wochen sind es ebenfalls bei Marianne Köhler. Auch die Frankfurter Therapeutin muss wöchentlich Neu-Anfragen ablehnen.

Die Wartezeit richtet sich oft danach, wann der Patient Zeit hat. So sei es in der Physiotherapie Pohle durchaus so, dass der erste Termin schon am selben Tag klappe, so Carola Pohle. Bei Berufstätigen werde es eng, wenn der Patient beispielsweise nur nach 17 Uhr könne – "da kommen wir auch mal schnell auf vier bis sechs Wochen Wartezeit".

Wichtig sei, dass sich die Patienten sofort melden, wenn sie eine Verordnung vom Arzt bekommen, rät Pohle. Denn diese, die über die Krankenkasse läuft, gelte im Normalfall 14 Tage. Bei Verordnungen, die über die Berufsgenossenschaften abgewickelt werden – nach Arbeitsunfällen – betrage die Frist sogar nur eine Woche. Um Feiertage herum, insbesondere in der Weihnachtszeit, verlängerten sich die Wartezeiten erfahrungsgemäß. Und im Winter sei der Andrang oft höher, als im Sommer. "Ich habe sofort einen Termin bekommen", sagt eine Patientin im Wartezimmer. Sie sei allerdings Rentnerin und habe auch vormittags Zeit.

"Wenn Feiertage oder Urlaubszeiten nahen, wird’s eng bei uns mit Terminen", bestätigt die Frankfurter Physiotherapeutin Katrin Sprung. Bis zu vier Wochen müssen sich ebenso die Patienten in der Weihnachtszeit in der Praxis von Kristina Grünert gedulden.

Öffnungszeit auch Kriterium

Ein wichtiger Punkt ist ebenso die Öffnungszeit. Es sei ein Unterschied, ob die Praxis bis 18 oder 20 Uhr auf habe, sagt Ralf Ulf Bensch. Die Frankfurter Physiotherapie im Starkerweg behandelt bis 18 Uhr – das sei für viele Berufstätige schwierig, die erst nach 17 Uhr könnten, so Bensch.

Seit fast 40 Jahren behandelt der Eisenhüttenstädter Therapeut Ralf Fox die körperlichen Leiden seiner Patienten. Seit 2018 ist er auch Heilpraktiker auf dem Gebiet der Physiotherapie. "Akute Fällen können bei Tagesabsagen am gleichen Tag einen Termin bekommen", erklärt Fox. Ansonsten rät er ebenfalls, sich schnellstmöglich nach dem Erhalt der ärztlichen Überweisung zu melden.